Со стройфирмы взыскали 4,9 млн за некачественно построенную школу в Калининграде

Светлогорские приставы взыскали компенсацию за недостатки, выявленные на введенном в эксплуатацию объекте. Общая сумма взыскания превысила 5,2 млн. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Строительная фирма возвела здание школы в Калининграде. В ходе гарантийного срока на объекте были выявлены недостатки: отслоение штукатурки, отсутствие водоотвода со спортивных площадок, протечки кровли и ряд других дефектов. Заказчик обратился с иском в суд, который вынес решение о взыскании с исполнителя 4,9 млн рублей в качестве возмещения расходов на их устранение.

Светлогорские приставы направили требование об исполнении решения суда руководителю фирмы, однако реакции не последовало. В ходе исполнительного производства удалось установить, что на банковских счетах компании находится сумма, достаточная для полного погашения долга. Поэтому 4,9 млн рублей были списаны со счетов, на которые ранее был наложен арест. Дополнительно был взыскан исполнительный сбор 374 тысячи рублей за неисполнение требований исполнительного документа в установленные законом сроки. Деньги направлены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.

Как уточнили «Новому Калининграду» в региональном УФССП, речь идет о калининградской школе № 57, в которой в ходе эксплуатации были выявлены строительные дефекты, при этом гарантийный срок на принятые работы еще не истек. Взысканием компенсации занимались светлогорские приставы, поскольку один из руководителей стройфирмы зарегистрирован в Светлогорске.