Эксперт о выборах-2025: неожиданные результаты возможны в Зеленоградске

Неожиданные итоги выборов в муниципальный совет возможны в Зеленоградском округе. Такое мнение в разговоре с «Новым Калининградом» высказал политолог, научный сотрудник Социологической лаборатории Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Михаил Кришталь.

Эксперт считает, что муниципальные выборы не преподнесут большого количества сюрпризов. Так, фаворитами на места депутатов в округах являются представители «Единой России». По его мнению, этому способствует кризис в региональном отделении КПРФ. Компартия же выдвинула своих кандидатов в менее половины муниципалитетов. Политолог также отмечает, что представители ЛДПР и «Новых Людей», которых в этой кампании больше, чем коммунистов, в большинстве избирательных округов выступают в роли статистов.

«Возможны неожиданные результаты в паре округов Зеленоградского района. Однако бросается в глаза то, что в них зачастую зарегистрировано большое количество кандидатов, что скорее не добавляет конкуренции, а, напротив, размывает недовольный электорат», — заявил Кришталь.