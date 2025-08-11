Эксперт о выборах-2025: неожиданные результаты возможны в Зеленоградске

Неожиданные итоги выборов в муниципальный совет возможны в Зеленоградском округе. Такое мнение в разговоре с «Новым Калининградом» высказал политолог, научный сотрудник Социологической лаборатории Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта Михаил Кришталь.
Эксперт считает, что муниципальные выборы не преподнесут большого количества сюрпризов. Так, фаворитами на места депутатов в округах являются представители «Единой России». По его мнению, этому способствует кризис в региональном отделении КПРФ. Компартия же выдвинула своих кандидатов в менее половины муниципалитетов. Политолог также отмечает, что представители ЛДПР и «Новых Людей», которых в этой кампании больше, чем коммунистов, в большинстве избирательных округов выступают в роли статистов.
«Возможны неожиданные результаты в паре округов Зеленоградского района. Однако бросается в глаза то, что в них зачастую зарегистрировано большое количество кандидатов, что скорее не добавляет конкуренции, а, напротив, размывает недовольный электорат», — заявил Кришталь.Выборы новых созывов окружных советах пройдут в восьми муниципалитетах Калининградской области с 12 по 14 сентября 2025 года. Довыборы в Гусевском, Озёрском и Светловском округах запланированы на 13 и 14 сентября. На 138 мандатов депутатов в муниципалитетах Калининградской области претендуют почти 500 кандидатов.