Экс-председателю Общественного совета при Заксобрании не удалось оспорить СИЗО

Экс-председателю Общественного совета при Заксобрании не удалось оспорить СИЗО
Фото: Калининградский областной суд
Все новости по теме: Криминал

Бывшему председателю Общественного совета при Законодательном собрании Юрию Корольчуку снова не удалось оспорить СИЗО. Информация об этом размещена в карточке дела на сайте Калининградского областного суда.

Заседание прошло 8 августа. Отмечается, что судья оставил без изменений решение о продлении ареста для Корольчука, которое постановил Ленинградский районный суд Калининграда 16 июля. Бывший председатель Общественного совета при областном Заксобрании пробудет в СИЗО до 17 августа.

Юрия Корольчука арестовали 20 марта. По версии гособвинения, в 2021 году он получил от своего знакомого 250 000 рублей с целью передачи неустановленным должностным лицам одного из училищ города, чтобы те приняли ребенка на обучение. 65-летний мужчина был задержан 19 марта 2025 года. Причастность к преступлению Корольчук отрицал.

Как сообщает портал «Rugrad», по месту жительства Корольчука провели обыск и изъяли предметы, которые имеют значение для доказывания, поддельные дипломы и штампы различных организаций. У бывшего председателя Общественного совета также нашли документы и предметы, объяснить происхождение которых он не смог. Следствие полагает, что Корольчук может быть причастен к другим преступлениям.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter