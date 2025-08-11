Экс-председателю Общественного совета при Заксобрании не удалось оспорить СИЗО

Бывшему председателю Общественного совета при Законодательном собрании Юрию Корольчуку снова не удалось оспорить СИЗО. Информация об этом размещена в карточке дела на сайте Калининградского областного суда.

Заседание прошло 8 августа. Отмечается, что судья оставил без изменений решение о продлении ареста для Корольчука, которое постановил Ленинградский районный суд Калининграда 16 июля. Бывший председатель Общественного совета при областном Заксобрании пробудет в СИЗО до 17 августа.

Юрия Корольчука арестовали 20 марта. По версии гособвинения, в 2021 году он получил от своего знакомого 250 000 рублей с целью передачи неустановленным должностным лицам одного из училищ города, чтобы те приняли ребенка на обучение. 65-летний мужчина был задержан 19 марта 2025 года. Причастность к преступлению Корольчук отрицал.

Как сообщает портал «Rugrad», по месту жительства Корольчука провели обыск и изъяли предметы, которые имеют значение для доказывания, поддельные дипломы и штампы различных организаций. У бывшего председателя Общественного совета также нашли документы и предметы, объяснить происхождение которых он не смог. Следствие полагает, что Корольчук может быть причастен к другим преступлениям.