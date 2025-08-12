В Калининградском зоопарке на три дня закрывают доступ к вольеру медведей (фото)

С 12 по 15 августа Калининградский зоопарк закрывает доступ посетителей к историческому вольеру медведей «Медвежья скала». Как сообщает пресс-служба учреждения, там пройдут технические работы.

«Нет, это не будет банальное латание дыр, это будет высокоточное лазерное сканирование! Просветим всё, что скрыто, получим максимально подробное и достоверное изображение медвежатника в объёмном 3D формате», — пояснили в зоопарке.

Комплекс вольеров «Медвежья скала» построили в 1930-х годах. На гранитной обшивке центральной части сохранились следы от пуль — память о штурме Кёнигсбергского зоосада в апреле 1945 года. Первые «калининградские» медведи поселились здесь в конце 1940-х годов.

«За всю многолетнюю историю наш медвежатник ни разу не закрывали и не перестраивали. Но всему приходит своя пора, и вот сейчас мы серьёзно взялись за него, значит, потребуется целый ряд технических обследований. Все эти данные лягут в основу проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта. У него будет новая жизнь, и это прекрасно», — добавляет пресс-служба.