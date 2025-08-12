В Госдуме предложили ввести платное образование для детей мигрантов

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение Госдумы обновленный межфракционный законопроект, предполагающий отмену бесплатного образования для детей мигрантов. Соответствующая информация размещена на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 78 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“ направлен на оптимизацию организации получения иностранными гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования в российских образовательных организациях, а также на ограничение количества попыток прохождения на бесплатной основе тестирования на знание русского языка в течение года», — следует из пояснительной записки. Сейчас иностранцы получают школьное образование на общедоступной и бесплатной основе.

Эксперты отмечают, что дети-мигранты испытывают «трудности с освоением русского языка и школьной программы, что требует индивидуального подхода». Кроме того, увеличение числа детей мигрантов в российских школах приводит к нехватке мест. «Недостаточное владение детьми мигрантов русским языком для освоения программы и адаптации приводит к тому, что тормозится процесс обучения российских детей», — сказано в пояснительной записки.

Законопроектом также предлагается установить для иностранных граждан не более трех попыток прохождения тестирования на бесплатной основе на знание русского языка в течение года.

Как пояснил ТАСС Ярослав Нилов, платное обучение иностранных детей в школах и техникумах — это «дополнительные средства, которых так не хватает для увеличения доходов учителей и оснащения учебных учреждений». «А еще это естественный, подкрепленный рублем повод для уважения к педагогическому составу и коллегам по учебе, а значит, своего рода антидот против асоциального поведения в отношении и тех, и других», — добавил он.

Напомним, что в России также хотят законодательно установить приоритетный порядок зачисления в детские сады для граждан РФ над мигрантами.