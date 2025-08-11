В Госдуму внесен законопроект о приоритете россиян при зачислении в детсады

В России хотят законодательно установить приоритетный порядок зачисления в детские сады для граждан РФ над мигрантами. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов, пишет ТАСС.

Как отмечают авторы документа, большинство прибывающих в Россию семей мигрантов являются многодетными, что дает им право первоочередного зачисления. «Из-за этого русские семьи, у которых один или два ребенка, могут сталкиваться с ограничениями в вопросах приема их детей в ближайший к месту жительства детский сад», — уточняется в пояснительной записке. Также там упоминается проблема отсутствия мест в детских садах, ближайших к месту проживания ребенка, которые «могут быть заняты в том числе детьми иностранных граждан».

«Обоснование приоритетного зачисления российских детей в дошкольные учреждения основано на необходимости защиты прав граждан, укрепления национальной идентичности, социальной справедливости и эффективности использования образовательных ресурсов. Такой подход обеспечивает баланс между правами граждан Российской Федерации и иностранцев или лиц без гражданства, при этом подчеркивая приоритет интересов граждан России», — резюмируется в документе.