ФСБ: доля молодёжи среди задержанных за терроризм составила 65%

Доля молодёжи среди задержанных за преступления террористической направленности составила 65%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора ФСБ России Александра Бортникова.

По его словам, с начала текущего года более 290 мигрантов были задержаны за подготовку 18 терактов в местах массового пребывания людей. Среди них, отметил он, растет количество выходцев из стран Центральной Азии. Всего за указанный период в России пресекли 172 теракта. Девять происшествий было запланировано против образовательных организаций, а также военнослужащих и должностных лиц органов власти.

Ранее под стражу взяли 17-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в совершении террористического акта на железнодорожной станции. По версии следствия, ночью 2 августа несовершеннолетний, находясь на участке местности в районе 3 пикета 1241 километра железнодорожного перегона «Знаменск — Гвардейск», совершил поджог батарейного и релейного шкафов переезда, расположенного в районе пос. Речное Гвардейского района. Этот объект транспортной инфраструктуры влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения транспорта и функционирование перегона. В случае выведения его из строя «появилась бы реальная возможность гибели людей».