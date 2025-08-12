ФСБ: доля молодёжи среди задержанных за терроризм составила 65%

Все новости по теме: Терроризм

Доля молодёжи среди задержанных за преступления террористической направленности составила 65%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора ФСБ России Александра Бортникова.

По его словам, с начала текущего года более 290 мигрантов были задержаны за подготовку 18 терактов в местах массового пребывания людей. Среди них, отметил он, растет количество выходцев из стран Центральной Азии. Всего за указанный период в России пресекли 172 теракта. Девять происшествий было запланировано против образовательных организаций, а также военнослужащих и должностных лиц органов власти.

Ранее под стражу взяли 17-летнего жителя Калининграда, обвиняемого в совершении террористического акта на железнодорожной станции. По версии следствия, ночью 2 августа несовершеннолетний, находясь на участке местности в районе 3 пикета 1241 километра железнодорожного перегона «Знаменск — Гвардейск», совершил поджог батарейного и релейного шкафов переезда, расположенного в районе пос. Речное Гвардейского района. Этот объект транспортной инфраструктуры влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения транспорта и функционирование перегона. В случае выведения его из строя «появилась бы реальная возможность гибели людей».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter