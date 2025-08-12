Власти Калининграда заявили о приостановке работы городских фонтанов

В Калининграде планируют приостановить работу пяти городских фонтанов. Ограничение вступает в силу 13 августа, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«По предложению регионального Управления Роспотребнадзора для стабилизации эпидемиологической ситуации по энтеровирусной инфекции и недопущения формирования групповых очагов заболеваемости с 13 августа в Калининграде будет приостановлена работа пяти городских фонтанов», — говорится в сообщении.

В список вошли фонтаны:

— у Музея изобразительных искусств, в сквере 70-летия Калининградской области;

— у стадиона «Балтика»;

— «Детский» фонтан на набережной Верхнего озера;

— фонтан у памятника морякам-балтийцам на Московском проспекте;

— фонтан в сквере перед Домом искусств.

Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, В Калининградской области продолжается подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, который начался со второй половины июня. Наибольшая заболеваемость наблюдается среди детей 0-6 лет. Случаи заболевания зарегистрированы на территории 12 муниципалитетов. Высокий уровень заболеваемости наблюдается в Багратионовском, Черняховском, Полесском районах, а также в Калининграде.