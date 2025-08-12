Синоптики рассказали, когда в Калининградскую область вернутся прохлада и дожди

За ожидаемой к концу текущей недели жарой, вероятно, последуют значительное похолодание и частые дожди. О перспективах третьей декады августа рассказали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В 20-ых числах виднеется перестройка циркуляции воздушных масс: на Европу выйдет высотная барическая ложбина, связанная с приземными циклонами, что может повлечь заметное похолодание и возвращение частых дождей. В общем, самое время насладиться хорошей антициклонической погодой второй декады», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, к пятнице воздух в Калининградской области прогреется до +28...+30°C.