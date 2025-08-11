«Тепло идет»: в Калининградской области ожидается до +30°C

Все новости по теме: Стихия

В начале недели в регионе все еще будут господствовать северные умеренные воздушные массы, но уже к среде по мере приближения центра антициклона дневные температуры достигнут теплых летних отметок, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В понедельник и вторник в регионе ожидается до +21...+23°C (местами до +24°C), в прибрежной зоне до +20...+22°C, в среду +23...+25°C (местами до +26°C), в прибрежной зоне до +20...+23°C.

«Во второй половине недели ядро азорского антициклона начнет смещаться на восток, тем самым открыв вдоль своей западной периферии „ворота“ для адвекции прогретых южных умеренных и тропических воздушных масс из южных широт, — отмечает телеграм-канал. — Здесь-то и будет жарко: по предварительным данным, в четверг по области воздух может прогреться до +26....+29°C, в пятницу, вполне возможно, увидим первый августовский „тридцатник“ этого сезона: до +28...+30°C. Ночи скорее будут умеренными (около +13...+15°C)».

В эти дни ожидается солнечная погода без осадков и усиления ветра, а значит, появится шанс для пляжного отдыха, полагают синоптики-любители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter