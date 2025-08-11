«Тепло идет»: в Калининградской области ожидается до +30°C

В начале недели в регионе все еще будут господствовать северные умеренные воздушные массы, но уже к среде по мере приближения центра антициклона дневные температуры достигнут теплых летних отметок, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



В понедельник и вторник в регионе ожидается до +21...+23°C (местами до +24°C), в прибрежной зоне до +20...+22°C, в среду +23...+25°C (местами до +26°C), в прибрежной зоне до +20...+23°C.

«Во второй половине недели ядро азорского антициклона начнет смещаться на восток, тем самым открыв вдоль своей западной периферии „ворота“ для адвекции прогретых южных умеренных и тропических воздушных масс из южных широт, — отмечает телеграм-канал. — Здесь-то и будет жарко: по предварительным данным, в четверг по области воздух может прогреться до +26....+29°C, в пятницу, вполне возможно, увидим первый августовский „тридцатник“ этого сезона: до +28...+30°C. Ночи скорее будут умеренными (около +13...+15°C)».

В эти дни ожидается солнечная погода без осадков и усиления ветра, а значит, появится шанс для пляжного отдыха, полагают синоптики-любители.