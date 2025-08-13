Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата, ему необходимо покинуть страну. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему дипломатическую ноту об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в заявлении ведомства. В министерстве также отметили, что дипломат принимал участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии.

«Ведомости» в своём телеграм-канале отмечает, что персоной нон грата признали Дмитрия Прилепина. Он является первым секретарём посольства России в Таллине.

