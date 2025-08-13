Епархия: в Калининград привезут ковчег с частицей мощей святителя Тихона

Калининградская епархия РПЦ анонсировала прибытие в Калининградскую область ковчега с частицей мощей святителя Тихона. Как сообщили в пресс-службе епархии, мощи будут находиться в Кафедральном соборе Христа Спасителя с 16.00 22 августа до 14.00 23 августа.

Встречу ковчега с частицей мощей святителя Тихона и торжественный молебен в соборе возглавит митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим в сослужении духовенства епархии. «В эти дни у мощей духовенство Калининградской епархии будет совершать молебны», — сообщили в епархии. В пресс-службе также уточнили, что посетить собор можно будет с 16.00 до 20.00 22 августа и с 8.00 до 14.00 23 августа.

«Мощи доставят в Калининград по благословению Патриарха Кирилла в рамках Всероссийского принесения честных мощей святителя Тихона, патриарха Всероссийского», — добавили в епархии.

Масштабный крестный ход приурочен к 100-летию кончины святителя Тихона. В течение 185 дней мощи святителя будут принесены в 90 городов России и Беларуси и посетят все митрополии Русской православной церкви.



