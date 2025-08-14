Регион вышел на второе место по урожайности зерновых и масленичных культур

Калининградская область вышла на второе место по урожайности зерновых и масленичных культур. Об этом написал губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Эту позицию региону помогли занять аграрии. Беспрозванных отметил, что в 2024 году они собрали 728,4 тысячи тонн зерна. По его словам, несмотря на непогоду, уборочная кампания в Калининградской области уже идёт.

«Уже собран озимый ячмень, убирают озимую пшеницу и рапс. Намолочено свыше 183 тысяч тонн зерна с 27 тысяч га площадей. Средняя урожайность превысила 69 центнеров с гектара. А это значит, что регион будет полностью обеспечен пшеницей в будущем году. Всего в этом сезоне аграриям региона предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых с площади 131 тысяча га», — написал глава региона.