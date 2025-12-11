В регионе собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур

В текущем году в Калининградской области, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Об этом заявил председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды областного заксобрания Валерий Губаров на заседании 10 декабря.

«В нашем регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями уборочную работу удалось завершить только к концу ноября. Труженикам аграрного сектора пришлось бороться за каждый килограмм зерна, семян, масличных культур, картофеля, овощей, фруктов, ягод. <...> В текущем году получен, несмотря на указанные обстоятельства, рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур — 810 тысяч тонн. Впервые такое. И урожайность составляет более 67 центнеров с гектара, выше прошлогоднего на 1,5%. Рапса — 191,3 тысяч тонн с урожайностью 31,8 центнера с гектара», — сказал Губаров.

Он также напомнил о потере порядка 30% урожая картофеля и 11% — овощей открытого грунта. «На очередной финансовый год предусмотрена субсидия на поддержку овощеводства в объёме более 30 млн рублей, что на 30% больше прошлогоднего. В целом на развитие АПК на 2026 год предусмотрено 3,7 млрд рублей, это на 500 млн рублей больше, чем в текущем году, что позволит нарастить объёмы производства необходимой сельхозпродукции», — добавил Валерий Губаров.

Как сообщал ранее региональный минсельхоз, калининградские аграрии собрали в текущем году 89 тыс. тонн картофеля, или 60% от плана.