В Светлогорске на здании бывшей «первой столовой» обновили мурал (фото)

На здании бывшей «первой столовой» на Калининградском проспекте, 35, в Светлогорске произошли изменения. Как сообщает администрация округа, автор прежней версии мурала, художник Валерий Ковалев, с конца весны трудился над обновлением картины, ставшей «визитной карточкой» города.

Сюжет мурала, написанного в смешении стилей средневековых гравюр и советских иллюстраций, рассказывает о путешествии по берегам Балтийского моря. «Под крики чаек весёлых путешественников в ладье то ли провожают, то ли встречают музыканты с лютней и виолончелью (возможно, потомки миннезингеров), шут и сам Валерий Ковалев. И кот, не ожидавший увидеть сей праздник жизни», — рассказали власти муниципалитета.

Как рассказал художник, «картина, исполненная акриловыми красками, претерпела небольшие изменения. Её тёплая цветовая гамма хорошо переносит солнце, что позволит рисунку долго оставаться неизменным — цвета будут выгорать равномерно и незаметно».

Фото: Светлогорский округ

