Госдума заказывает исследование о влиянии миграции на Россию за 1,5 млн

На исследование с оценкой социально-экономических последствий миграционных процессов для России выделяют 1,55 млн рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сайт госзакупок.

В исследовании проанализируют правовую базу регулирования трудовой миграции и пропишут рекомендации по улучшению законодательства. Поставщик услуги — Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, расположенный в Екатеринбурге. Он привлек к исполнению заказа некоммерческую организацию (НКО) «Уральский фонд поддержки правосудия и частного права «Паритет».

В техзадании отмечается, что нелегальная миграция влечет за собой нелегальный бизнес, рынок труда и аренду жилья, что приносит «существенный убыток совокупному бюджету» страны. Кроме того, подчёркивается, что сейчас «не существует комплексных научных исследований, доказывающих, что экономика РФ не будет работать без привлечения трудовых мигрантов». Они вместе со своими семьями становятся «серьезной нагрузкой на социальную сферу» России, сказано в документе.

В исследование должны войти числовые параметры по нескольким темам. Нелегальных мигрантов должны разбить по странам происхождения. В вопросе преступности среди иностранцев тоже учтут государства исхода и виды правонарушений, НКО проведет анализ отечественной законодательной практики. Исследование коснется незаконной миграции и организованного набора иностранной рабочей силы. Кроме того, перед уральским фондом стоит задача изучить регулирование правового статуса внешних трудовых мигрантов, а также вопрос их социальной адаптации и интеграции.

«Ведомости» со ссылкой на МВД отмечают, что в России на конец 2024 года насчитывалось 6,3 млн иностранцев. Из них 11% (700 000 человек) находились в стране незаконно.