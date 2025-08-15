Прокуратура: подрядчик не успевает в срок сделать капремонт школы в Балтийске

В Балтийске подрядчик не успевает провести капитальный ремонт школы № 4 им. В.Н. Носова. За две недели до начала учебного года готовность объекта оценивается в 12%, сообщила прокуратура Калининградской области в своём телеграм-канале.

Капремонт проводится в рамках исполнения национального проекта «Молодежь и дети». ООО «РСУ Панорама-Люкс» должно было завершить работы до 31 августа. Прокуратура отметила, что подрядчику «даны конкретные поручения и установлены сроки их исполнения». О примерном завершении капитального ремонта ведомство не сообщило.

«В связи с нарушением сроков, установленных контрактом, директору подрядной организации внесено представление. Ход выполнения работ находится на постоянном контроле органов прокуратуры», — говорится в сообщении.

«Новому Калининграду» не удалось получить оперативный комментарий относительно причин срыва сроков и новой даты завершения капремонта.