Прокуратура: подрядчик не успевает в срок сделать капремонт школы в Балтийске

Прокуратура: подрядчик не успевает в срок сделать капремонт школы в Балтийске
Фото: прокуратура Калининградской области
Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Балтийске подрядчик не успевает провести капитальный ремонт школы № 4 им. В.Н. Носова. За две недели до начала учебного года готовность объекта оценивается в 12%, сообщила прокуратура Калининградской области в своём телеграм-канале.

Капремонт проводится в рамках исполнения национального проекта «Молодежь и дети». ООО «РСУ Панорама-Люкс» должно было завершить работы до 31 августа. Прокуратура отметила, что подрядчику «даны конкретные поручения и установлены сроки их исполнения». О примерном завершении капитального ремонта ведомство не сообщило.

«В связи с нарушением сроков, установленных контрактом, директору подрядной организации внесено представление. Ход выполнения работ находится на постоянном контроле органов прокуратуры», — говорится в сообщении.

«Новому Калининграду» не удалось получить оперативный комментарий относительно причин срыва сроков и новой даты завершения капремонта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter