Губернатор о школе в Балтийске: проблемных подрядчиков надо внести в чёрный список

Алексей Беспрозванных заявил, что проблемных подрядчиков по строительству и капремонту калининградских школ необходимо вносить в чёрный список. Об этом он сказал во время оперативного совещания регионального правительства в четверг, 28 августа.

Первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин, задавая министру образования региона Светлане Трусенёвой вопрос о том, какие ею принимались меры к соблюдению сроков выполнения работ, сказал, что в настоящий момент готовность школы составляет 7%. При этом срок сдачи объекта — 31 августа. Трусенёва заявила, что ведётся претензионная работа. Врио главы администрации городского округа Ольга Матасова в свою очередь сказала, что «7% — это закрытые работы подрядчиком, то есть предоставленные акты» и по факту выполнено 40% работ.

«Вот смотрите, коллеги, мы в прошлом году договаривались — и я буду жестко за этим следить — чтобы у нас, касаемо социальных объектов, выполнялись полностью подрядчиками взаимодействия. Иначе мы будем, соответственно, по-другому с ними разговаривать. Силы у нас на это есть» — сказал Беспрозванных и добавил: «Это недопустимо. Коллеги, мы планируем с вами учебные процессы и жители планируют своих детей повезти 1 сентября в эту школу. Пока никуда не повели, что мы делаем? Мы распределяем детей в разные другие школы. Это, в принципе, определенный дискомфорт для других школ».

«Нужно вносить их (проблемных подрядчиков — прим. „Нового Калининграда“) в чёрный список, в список недобросовестных подрядчиков», — заявил он.

Ранее в своём телеграм-канале региональная прокуратура сообщила, что за две недели до начала учебного года готовность объекта оценили в 12%

Капремонт проводится в рамках исполнения национального проекта «Молодежь и дети». Контракт выполняет ООО «РСУ Панорама-Люкс». Прокуратура отметила, что подрядчику «даны конкретные поручения и установлены сроки их исполнения». О примерном завершении капитального ремонта ведомство не сообщило.

