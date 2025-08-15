Власти ищут подрядчика для реконструкции фасада диагностического центра ДОБ

Региональные власти ищут подрядчика для реконструкции фасада Консультативно-диагностического центра ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы запланированы по адресу: ул. Дм. Донского, 27. Реконструкцию необходимо выполнять непрерывно и завершить до 25 декабря 2025 года. Заявки на участие в торгах принимаются с 15 по 25 августа. Подрядчика планируют определить 27 августа. Максимальная стоимость контракта — 39 687 034 рубля. Указанный в проекте контракта источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Размер аванса — 30%.

Анонс закупки был размещён в июле 2025 года.