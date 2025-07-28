Фасад консультативно-диагностического центра ДОБ планируют реконструировать

В Калининграде планируют реконструировать фасад консультативно-диагностического центра Детской областной больницы. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится само учреждение. На работы выделяют 39 937 056 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент публикации материала на сайте указаны не были.

В марте на устройство парковки вблизи Детской областной больницы в Калининграде выделили более 57 млн рублей.