В Калининграде нашли подрядчика для обустройства «народной тропы» к ул. Невского (фото)

Фото: «Новый Калининград»
Власти Калининграда нашли подрядчика для выполнения работ по обустройству пешеходных связей в районе пер. Майского, 1 и ул. Невского, 46. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В торгах участвовали две компании. Победитель снизил стоимость контракта на 124,4 тыс. рублей, согласившись выполнить работы за 8 165 735 рублей. Начальная стоимость составляла 8 290 087 рублей. Контракт заключили с ООО «ГОСТ» 2 сентября. Тогда же подрядчик должен был приступить к его исполнению. На работы отводится 70 дней. Срок исполнения контракта — 26 декабря 2025 года. Гарантийный срок составляет пять лет с даты подписания документа о приёмке.

Согласно данным открытых источников, ООО «ГОСТ» зарегистрировано в Мамоново. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор компании — Максим Мизиряк.

Речь идёт о тропе вдоль забора стадиона школы № 33. Помимо мощения дорожки запланирован монтаж наружного освещения.

В 2024 году указанная территория участвовала в голосовании по выбору объектов для благоустройства, но победу не одержала.

