Роспотребнадзор выявил нарушения в детском лагере в бизнес-центре Калининграда

Все новости по теме: Проверки

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили работу детского лагеря дневного пребывания в центре Калининграда и выявили многочисленные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о продаже путёвок в летний городской лагерь с дневным пребыванием детей от IT-академии «Цифра» было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. Лагерь функционировал в здании бизнес-центра «Морской» на ул. Театральной. При этом ООО «Цифра» о летней организации отдыха детей Роспотребнадзор не уведомляло, заявление о прохождении санитарно-эпидемиологической экспертизы в лагере не подавало.

Компании объявили предостережение, которое было проигнорировано. Также о ситуации была проинформирована прокуратура. В ходе инициированной контрольным ведомством проверки с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора все выявленные нарушения подтвердились. Помимо этого, выяснилось, что питание детей в лагере было организовано с многочисленными нарушениями санитарного законодательства, с риском для их здоровья.

Получить оперативный комментарий у представителей ООО «Цифра» корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось. На звонки «отвечает» автоинформатор, предлагающий оставить голосовое сообщение.


