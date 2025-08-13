Прокуратура: в бизнес-центре в Калининграде обнаружен «незаконный детский лагерь»

Прокуратура проводит проверку по факту организации незаконного детского лагеря в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С выходом на место установлено, что в бизнес-центре по ул. Театральной в Калининграде для детей на период каникул организован летний лагерь. При этом в ходе проверки установлено отсутствие у организации санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность отдыха детей и их оздоровления, объект не включен в реестр организаций отдыха детей», — отмечается в сообщении.

Проверка продолжается, рассматривается вопрос о приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений.