Погода в Калининградской области 16 августа

Днём в субботу, 16 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 758 мм, ветер северо-восточный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье днём +22°C, на востоке области +25°C. В Калининграде, Зеленоградске, Полесске, Гвардейске, Железнодорожном и Багратионовске ночью и днем в субботу ожидаются небольшие осадки, на остальной территории области дождей не прогнозируют.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу малооблачно, без осадков. Температура утром +20,3°C, днём +21,4°C, вечером +13,8°C. Влажность в среднем составит 80%, давление — 760 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в субботу «утром и до полудня переменная облачность и без существенных осадков, в Калининграде +21...+23°C, на востоке региона до +23...+25°C, в прибрежной зоне и на западе +19...+21°C. В районе полудня и обеда (~11-15ч) при прохождении холодного атмосферного фронта должна уплотниться облачность, могут пройти небольшие дожди, усилится ветер. После обеда в Калининграде и области +20...+22°C, на побережье +18...+20°C. К вечеру прояснится (малооблачно/переменная облачность), вечером похолодает до +15....+18°C. Ветер ночью переменный с юго-западного на западный, днем на северо-западный: ночью и утром слабый/умеренный (3-6 м/с), днем и вечером умеренный/свежий (5-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с».