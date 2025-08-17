Кабмин: на обеспечение работы филиала РГИСИ в Калининграде направят 180 млн

На обеспечение работы и закупку оборудования и музыкальных инструментов для Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде выделяют 180 млн рублей. Распоряжение об этом подписано 12 августа, сообщает пресс-служба Правительства РФ.



В том же документе отмечается, что более 100 млн рублей будет направлено на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе, новое здание которой открылось в 2024 году.



Здание Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде достроили в мае 2025 года.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснулли отметил, что Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства станет первым в Калининградской области вузом, где можно освоить азы творческих профессий по 9 направлениям. Образовательное учреждение рассчитано на обучение 150 студентов. В том же здании планируется разместить Школу креативных индустрий для молодежи, на площадке которой будут получать двухгодичное дополнительное образование ученики 5-11 классов.