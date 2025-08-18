Маршрут поездов Калининград — Советск продлевают до станции Неман-Новый

Маршрут пригородных поездов сообщением Калининград — Советск с 1 сентября продлевается до станции Неман-Новый. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Поезд из Калининграда в Неман будет отправляться каждый день, кроме субботы. Время отправления с Южного вокзала — 18:21, прибытия на станцию Неман-Новый — 21:13.

Из Немана в Калининград поезд начнёт курсировать с 1 сентября каждый день, кроме воскресенья. Отправляться со станции Неман-Новый поезд будет в 5:58, прибывать на Южный вокзал Калининграда — в 8:53.

С 7 сентября со станции Неман-Новый начнёт курсировать воскресный «студенческий» поезд. Время отправления из Немана — 17:32, прибытия на Южный вокзал — 20:33.

График отправления пригородных поездов со станции Советск и следования по промежуточным станциям и остановочным пунктам остается прежним.

«На маршруте будут курсировать трёхвагонные рельсовые автобусы, вместимость которых составляет 222 посадочных места. Регулярное пассажирское сообщение между административным центром Неманского района и Калининградом открывается впервые за всю послевоенную историю региона», — подчёркивают в сообщении.

