Из Немана в Калининград впервые за послевоенную историю региона отправился поезд

В Калининград из Немана 1 сентября впервые за послевоенную историю области отправился пригородный поезд. Пассажирами стали около 300 человек, сообщает пресс-служба КЖД.



Как отмечается в сообщении, продление маршрута поезда Калининград-Советск до Немана направлено «на повышение транспортной доступности для жителей восточной части области». Поезд следует со всеми остановками через Советск, Славск, Полесск, Гурьевск. На маршруте курсируют трёхвагонные рельсовые автобусы, вместимость которых составляет 222 посадочных места.

Расписание поезда можно увидеть по ссылке.