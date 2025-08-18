Автовокзал о сбое официального сайта: выявлены попытки стороннего вмешательства

Приостановка работы сайта калининградского автовокзала была связана с попытками стороннего вмешательства. Об этом говорится в ответе государственного предприятия региона на информационный запрос «Нового Калининграда».
7 августа попытки стороннего вмешательства выявили специалисты информационно-технического отдела автовокзала. Чтобы сканировать ресурс и веб-сервер на наличие уязвимостей, оценить степень защищенности от веб-угроз и не допустить вмешательства в работу, сайт предприятия перевели в режим обслуживания. Длилось это больше суток: с 10:40 7 августа по 13:00 8-го. Пассажиров о приостановке работы сайта автовокзал проинформировал в своей группе «ВКонтакте».
«По результатам проведенного мониторинга было принято решение о проведении комплекса мероприятий восстановительного характера на сервере сайта avl39.ru по обеспечению стабильной работы и максимальной степени безопасности сайта. Оперативная остановка продаж билетов через сайт предприятия в условиях анонимного стороннего вмешательства позволила избежать негативных экономических последствий и утечек персональных данных, а также менее чем за сутки восстановить нормальный рабочий процесс», — говорится в ответе предприятия.
Автовокзал отмечает, что приостановка работы сайта не сказалась на обслуживании пассажиров. Так, во время технических работ билеты можно было купить в кассах предприятия, прямо в автобусах и на других сайтах, которые продают билеты и связаны с системой продаж госпредприятия региона. При этом сама работа сайта на организацию перевозок не влияет. Сами пассажиры по факту недоступного сервера за это время не обращались.13 августа калининградский автовокзал заказал восстановительные работы на собственном сервере за 122 тыс. рублей. Договор заключили с калининградским ИП Фомин как единственным поставщиком услуг. Ему необходимо было провести восстановление работы сайта, зачистить его от уязвимостей, восстановить записи заказов, билетов и оплат от 23:00 2 августа до 10:45 7 августа, а также организовать мониторинг изменений.