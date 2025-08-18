Автовокзал о сбое официального сайта: выявлены попытки стороннего вмешательства

Приостановка работы сайта калининградского автовокзала была связана с попытками стороннего вмешательства. Об этом говорится в ответе государственного предприятия региона на информационный запрос «Нового Калининграда».

7 августа попытки стороннего вмешательства выявили специалисты информационно-технического отдела автовокзала. Чтобы сканировать ресурс и веб-сервер на наличие уязвимостей, оценить степень защищенности от веб-угроз и не допустить вмешательства в работу, сайт предприятия перевели в режим обслуживания. Длилось это больше суток: с 10:40 7 августа по 13:00 8-го. Пассажиров о приостановке работы сайта автовокзал проинформировал в своей группе «ВКонтакте».

«По результатам проведенного мониторинга было принято решение о проведении комплекса мероприятий восстановительного характера на сервере сайта avl39.ru по обеспечению стабильной работы и максимальной степени безопасности сайта. Оперативная остановка продаж билетов через сайт предприятия в условиях анонимного стороннего вмешательства позволила избежать негативных экономических последствий и утечек персональных данных, а также менее чем за сутки восстановить нормальный рабочий процесс», — говорится в ответе предприятия.

Автовокзал отмечает, что приостановка работы сайта не сказалась на обслуживании пассажиров. Так, во время технических работ билеты можно было купить в кассах предприятия, прямо в автобусах и на других сайтах, которые продают билеты и связаны с системой продаж госпредприятия региона. При этом сама работа сайта на организацию перевозок не влияет. Сами пассажиры по факту недоступного сервера за это время не обращались.