Калининградский автовокзал заказал восстановление сервера за 122 тыс. рублей

Калининградский автовокзал заказал восстановительные работы на собственном сервере за 122 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо провести восстановление работы сайта, зачистить его от уязвимостей, восстановить записи заказов, билетов и оплат от 23:00 2 августа до 10:45 7 августа, организовать мониторинг изменений. Договор заключили с калининградским ИП Фомин как единственным поставщиком услуг. Срок исполнения контракта: с 11 по 16 августа 2025 года.

«Новый Калининград» направил информационный запрос в автовокзал. 7 августа в группе предприятия «ВКонтакте» сообщалось, что перебои в работе сервиса возможны из-за технических работ.





Изображение: скриншот записи в группе автовокзала «ВКонтакте» от 7 августа