В Калининградскую область с начала года поступило 340 тонн зелёного кофе

В регион с 1 января по 13 августа ввезли 340 тонн зелёного кофе, произведённого в 22 странах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Так, 1, 6 и 8 августа сотрудниками проконтролирован ввоз нескольких партий кофе из Бразилии, Индии, Кении, Колумбии, Уганды и Эфиопии. Общий вес составил 45 тонн. По месту прибытия продукции сотрудники ведомства провели отбор проб и контроль товаросопроводительной документации. Согласно результатам лабораторных исследований, выполненных экспертами калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», наличие карантинных объектов в кофе не было выявлено. На продукцию оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающие право на использование продукции по назначению.

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в регион с 1 января по 8 августа 2025 года ввезли 368 тонн специй и пряностей.

