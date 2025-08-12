В Калининградскую область с начала года ввезли 368 тонн специй и пряностей

В регион с 1 января по 8 августа 2025 года ввезли 368 тонн специй и пряностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Объем импортных поставок превысил прошлогодние показатели за аналогичный период на 8%. Тогда было ввезено 340 тонн продукции.

93% ввозимых специй и пряностей импортируется из Германии, Вьетнама, Австрии и Польши. На Польшу, в частности, приходится около 43% от совокупного объёма импорта. В небольших количествах приправы и специи ввозились из Венгрии, Индии, Турции, Франции и Хорватии.

Продукция допущена к возу инспекторами управления Россельхознадзора после проведения карантинного фитосанитарного контроля.