В Калининграде задержали мужчину, похищавшего брендированные дверные ручки ФКР (фото)
Фото предоставлено Ольгой Жуйковой
В Центральном районе Калининграда задержали мужчину, занимавшегося скручиванием латунных дверных ручек с брендом Фонда капремонта. Пропажу ручек с дверей, установленных Фондом, заметила калининградка Ольга и её соседи. Сначала они обнаружили пропажу у собственного подъезда, а потом обратили внимание, что с соседских дверей они тоже постепенно исчезают.

По словам Ольги, злоумышленник действовал в несколько приёмов: сначала он счищал замазку с крепёжных винтов, после чего приходил с отвёрткой и выкручивал их. В итоге без дверных ручек остались подъезды на улицах Чернышевского и Банковской.

Фото предоставлены очевидцем

После того, как кража приобрела серийный характер девушка обратилась в полицию и к руководству Фонда капремонта, а также посоветовала соседям высверливать крепёжные шлицы.

«Сначала он снимал ручки аккуратно, а потом вандально ломал их, — сообщила Ольга „Новому Калининграду“. — Не подлежат восстановлению 5-7 ручек, а всего снято 19 штук».

В пресс-службе УМВД по Калининградской области «Новому Калининграду» сообщили, что похитителя всё-таки удалось задержать. Похищенные предметы у него изъяли. Подробности в полиции пообещали предоставить в ближайшее время.


