В Калининграде привлекли к уголовной ответственности похитителя дверных ручек от ФКР

В отношении 34-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчину задержали за похищение дверных ручек, установленных Фондом капремонта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что подозреваемый совершил кражу 17 латунных дверных ручек с брендом ФКР в домах на улицах Чернышевского, Банковской и Коммунальной. Выяснилось, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, после чего, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, откручивал дверные ручки. Часть похищенного имущества он успел продать, а вырученные средства потратить на личные нужды. 10 дверных ручек были изъяты.

Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Напомним, подозреваемого в краже дверных ручек задержали в августе этого года.



