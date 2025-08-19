Участок русла Деймы у замка Лабиау в Полесске планируют расчистить

Экологический центр «ЕКАТ — Калининград» ищет подрядчика для выполнения работ по разработке проектной документации для объекта «Расчистка участка русла реки Дейма у замка Лабиау в г. Полесске Калининградской области». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Длина участка, который необходимо будет расчистить, — 200 метров. Ширина — около 12-ти. В проекте в числе прочего необходимо предусмотреть расчистку русла реки от донных отложений без дноуглубления и изменения берегов, сохранение существующего рельефа прилегающей территории с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, берегоукрепительные мероприятия в местах разрушения, восстановление нарушенного растительного слоя в местах производства работ.

Заявки на участие в торгах принимаются с 19 по 26 августа. Подрядчика планируют определить 26 августа. Работы необходимо выполнить в два этапа до 20 июня 2026 года.

Максимальная стоимость контракта — 2 030 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.

В мае 2025 года замок Лабиау открыл для посещения восточный флигель.

