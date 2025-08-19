На Куршской косе заметили развалившихся на дорожке воронов (видео)

Скриншот с видео, опубликованного в канале Фрингилла
На Куршской косе рядом с биологической станцией «Рыбачий» заметили двух воронов, которые лежали на дорожке, время от времени толкаясь лапами. Видео птичьих развлечений было опубликовано в телеграм-канале «Фрингилла», который ведут специалисты биостанции.

«Иногда на экскурсиях нас спрашивают, видим ли мы на полевом стационаре что-то необычное? — прокомментировали они ролик. — Нет, у нас тут одна лишь рутина да скука: выходишь, бывает, из домика, а на дорожке снова вороны (Corvus corax) валяются».

Старший научный сотрудник биостанции «Рыбачий», кандидат биологических наук Михаил Марковец пояснил «Новому Калининграду», что необычное поведение птиц связано с их хорошим настроением.

«Они просто так играют, — сообщил Марковец. — Вороны довольно социальные. Они не ягод или грибов каких-то наелись. Мы сами были удивлены. У нас тут живет недалеко пара воронов. Они живут долго, отношения у них серьёзные. Молодых они некоторое время вокруг себя держат».

Эксперт уточнил, что невозможно издали определить пол птиц.

«Если я в руки ворона возьму, то могу сказать, какого он пола, а по этому видео ничего не могу сказать. Так как они достаточно близко друг к другу, можно предположить, что это партнёры. Однако это могут быть просто играющие молодые птицы», — добавил орнитолог.



