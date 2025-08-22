Стало известно, в каком детсаду региона начнут проводить «Разговоры о важном»

В Калининградской области апробацию «Разговоров о важном» для детей дошкольного возраста планируют проводить в одном образовательном учреждении — детском саду № 4 в Гусеве. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенёва в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Конечно, все материалы будут адаптированы на возраст ребят, не будет копирования или повтора тех занятий, которые сегодня делаются для наших общеобразовательных организаций. Поэтому переживать по этому поводу точно не надо. Апробация будет короткая, она будет происходить с сентября по декабрь. Институт развития детства и семьи будет сопровождать, то есть это все будет под наблюдением специалистов. И в декабре уже будет вынесено решение, будет ли этот курс внедрён в наши дошкольные организации. Что-то мне подсказывает, что это будет, но уже со следующего учебного года, когда будет разработан весь пакет документов для внедрения и обучения воспитателей», — рассказала министр.

О том, что Калининградская область вошла в число пилотных регионов для апробации «Разговоров о важном» в детских садах, стало известно 19 августа. Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады в октябре 2024 года. Сейчас занятия проходят в школах и включают в себя темы, связанные с «ключевыми аспектами жизни человека в современной России».