В Багратионовске новый ДК планируют разместить в двух километрах от снесённого

В Багратионовске новый ДК планируют разместить в двух километрах от снесённого
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Муниципалитеты

В Багратионовске определён подрядчик на проектирование здания культурно-досугового центра. Согласно порталу Госзакупок, выигравшая конкурс компания согласилась выполнить работы за 8,5 млн рублей (первоначальная цена составляла 9,53 млн рублей).

Начальник управления строительства и развития инфраструктуры местной администрации Светлана Аблаева пояснила «Новому Калининграду», что новое здание ДК планируется построить на улице Фатыха Карима, а не на месте снесённого объекта (он находился в историческом центре города, на улице Багратиона).

«На площади строить нельзя, так как этот участок попадает в охранную зону памятника. Администрация пока не приняла концепцию развития этой территории. Скорее всего, там будет какое-то благоустройство», — пояснила Аблаева.

В задании на проектирование сообщается, что под строительство администрация выделила два земельных участка с кадастровыми номерами 39:01:010120:426 и 39:01:010120:425, площадь которых составляет 11 962 и 31 881 квадратных метров соответственно. Адреса участков — ул. Фатыха Карима 8А и 8Б. Эти участки расположены примерно в двух километрах от демонтированного ДК.

Проектировщику необходимо предусмотреть: гараж для автоклуба, площадки для мусоросборников, автостоянки, автостоянки для МГН, велопарковки, велодорожки, зарядные станции, открытую площадку для проведения мероприятий в теплое время года, площадки для установки новогодней елки и торговых павильонов, площадку под установку сборной временной сцены, площадку для проведения культурно-массовых мероприятий, сценический комплекс, площадки для игр детей и для отдыха взрослых, а также пешеходный мостик, подсветку здания, освещение территории, благоустройство и зонирование территории.

Отметим, что другая проектно-сметная документация на строительство здания КДЦ в Багратионовске государственную проходила экспертизу в 2023 году. Тогда она получила отрицательное заключение.

Изначально власти округа планировали реконструировать старое здание культурно-досугового центра. На эти цели выделяли 109 млн рублей, был заключен соответствующий контракт. Впоследствии его расторгли. Как указал в своем письме Максим Азов, бывший на тот момент главой багратионовской администрации, после вскрытия строительной конструкции было выявлено «недостаточное опирание плит перекрытия на несущие конструкции и стены», работы пришлось остановить из-за угрозы аварийной ситуации.

В конце 2022 года областные власти выделили почти 23 млн рублей на демонтаж здания ДК.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter