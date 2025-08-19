В Багратионовске новый ДК планируют разместить в двух километрах от снесённого

В Багратионовске определён подрядчик на проектирование здания культурно-досугового центра. Согласно порталу Госзакупок, выигравшая конкурс компания согласилась выполнить работы за 8,5 млн рублей (первоначальная цена составляла 9,53 млн рублей).

Начальник управления строительства и развития инфраструктуры местной администрации Светлана Аблаева пояснила «Новому Калининграду», что новое здание ДК планируется построить на улице Фатыха Карима, а не на месте снесённого объекта (он находился в историческом центре города, на улице Багратиона).

«На площади строить нельзя, так как этот участок попадает в охранную зону памятника. Администрация пока не приняла концепцию развития этой территории. Скорее всего, там будет какое-то благоустройство», — пояснила Аблаева.

В задании на проектирование сообщается, что под строительство администрация выделила два земельных участка с кадастровыми номерами 39:01:010120:426 и 39:01:010120:425, площадь которых составляет 11 962 и 31 881 квадратных метров соответственно. Адреса участков — ул. Фатыха Карима 8А и 8Б. Эти участки расположены примерно в двух километрах от демонтированного ДК.

Проектировщику необходимо предусмотреть: гараж для автоклуба, площадки для мусоросборников, автостоянки, автостоянки для МГН, велопарковки, велодорожки, зарядные станции, открытую площадку для проведения мероприятий в теплое время года, площадки для установки новогодней елки и торговых павильонов, площадку под установку сборной временной сцены, площадку для проведения культурно-массовых мероприятий, сценический комплекс, площадки для игр детей и для отдыха взрослых, а также пешеходный мостик, подсветку здания, освещение территории, благоустройство и зонирование территории.

Отметим, что другая проектно-сметная документация на строительство здания КДЦ в Багратионовске государственную проходила экспертизу в 2023 году. Тогда она получила отрицательное заключение.

Изначально власти округа планировали реконструировать старое здание культурно-досугового центра. На эти цели выделяли 109 млн рублей, был заключен соответствующий контракт. Впоследствии его расторгли. Как указал в своем письме Максим Азов, бывший на тот момент главой багратионовской администрации, после вскрытия строительной конструкции было выявлено «недостаточное опирание плит перекрытия на несущие конструкции и стены», работы пришлось остановить из-за угрозы аварийной ситуации.