В Славске экс-коммунист судится с избиркомом из-за отказа в регистрации на выборы

В Славске бывший второй секретарь районного отделения КПРФ Константин Смирнов судится с местной территориальной избирательной комиссией из-за отказа в регистрации на выборы в окружной совет. О том, что экс-коммунист должен был идти кандидатом от «Справедливой России», «Новому Калининграду» рассказал руководитель регионального отделения справедливороссов Юрий Шитиков.

«Господин [первый секретарь регионального отделения КПРФ Максим] Буланов написал в территориальную избирательную комиссию донос, что три кандидата, которые выдвинулись от „Справедливой России“, оказывается, числятся в КПРФ. При этом полгода назад тот же Буланов на голубом глазу заявлял, в том числе и „Новому Калининграду“, что эти люди давно вышли из КПРФ», — рассказал Шитиков.

Он отметил, что Константин Смирнов, ранее состоявший в КПРФ, точно подавал заявление на выход из компартии. У него самого остался второй экземпляр этого документа. При этом Славский теризбирком признал партийную принадлежность Смирнова к КПРФ, заявил руководитель справедливороссов.

На сайте Избирательной комиссии Калининградской области указано, что Смирнов действительно шёл на выборы в Славский окружной совет от «Справедливой России». При этом местный теризбирком отказал ему в регистрации. На сайте районного суде содержится информация об иске Константина Смирнова к Славской территориальной избирательной комиссии. В числе заинтересованных лиц отмечены КПРФ и «Справедливая Россия». Иск поступил в районный суд 11 августа, а первое заседание по делу прошло 19-го числа.