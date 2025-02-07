«Рейдерский захват райкома»: коммунисты Славска заявили о выходе из партии

В Славске более 20 членов КПРФ заявили о своём выходе из партии. При этом для официальной подачи письменного заявления им мешает «рейдерский захват райкома». Об этом «Новому Калининграду» рассказал бывший второй секретарь районного комитета Славска, член совета депутатов муниципалитета Константин Смирнов.

«Написали заявление около 25-30 человек в районе. Райком практически перестал существовать. Можно даже сказать, рейдерский захват райкома произошёл. <...> Люди в руководстве [райкома] сменились не на коммунистов. Какие там коммунисты, если им партийные билеты выдали с несоблюдением устава», — заявил политик.

По его словам, коллеги никому не относили свои заявления, потому что им «стало непонятно, кому это отдавать». Состав районного комитета партии изменили «с подачи Буланова и Барона [Виктора, руководителя местного комитета]. При этом депутат из Славска отметил, что в райком зашли люди, которым выдали партийные билеты без процедуры, предусмотренной уставом КПРФ.

Смирнов также отметил, что на него завели персональное дело об исключении из партии. Сам он связывает это с голосованием против позиции руководства на бюро обкома. Остальные члены районного комитета в Славске, по его словам, вышли именно из-за несогласия с действиями руководства компартии.

Константин отметил, что готовится к грядущим в муниципалитете выборам. В каком статусе он на них пойдёт, Смирнов решил «не рассказывать пока что свои планы».

Первый секретарь регионального отделения КПРФ Максим Буланов рассказал «Новому Калининграду», что «впервые услышал» об исходе членов из партии. 25-30 человек — это половина районного отделения в муниципалитете. Потеря такого количества членов, по словам руководителя обкома КПРФ, была бы заметной: началось бы разбирательство и конкретная реакция со стороны партии.

«Мы никаких заявлений — ни я, ни Виктор Александрович [Барон] — не получали. Возможно, это предположение Константина Смирнова, который покинул наши ряды. Мы активно там [в Славске] готовимся к выборам. У нас организация там — человек 70, если я не ошибаюсь. Мне кажется, это просто слухи», — пояснил Буланов.

Первый секретарь предположил, что это могут быть домыслы Константина Смирнова в преддверии выборов депутатов окружного совета. Буланов рассказал, что в Славске проводили общее собрание, куда пригласили всех коммунистов, в том числе — и Смирнова, который проигнорировал мероприятие. На нём члены партии «избрали своё руководство, а Смирнову Константину в доверии отказали». На заседании не могло быть «каких-то членов партии», так как, согласно заявлениям политика, все партийные мероприятия КПРФ проходят в присутствии Министерства юстиции РФ.

Что касается заведения персонального дела, Максим Буланов отметил, что его экс-коллега сам вышел из партии. При этом первый секретарь обкома КПРФ допустил вероятность, что Смирнов может пойти на выборы от прямых политических конкурентов коммунистов. «В преддверии выборов надо показать, что здесь какая-то возня, коммунисты куда-то уходят. На самом деле, повторюсь, мы просто готовимся к выборам, у нас здесь [в Славском округе] расклады хорошие», — резюмировал Буланов.

Исключения, посты и переход к спойлерам: что происходит в местном отделении КПРФ

В январе «Новый Калининград» рассказал о конфликте между руководством регионального комитета КПРФ и его бывшими членами — депутатами горсовета Калининграда и областного Заксобрания. Собеседники утверждали, что заведённые на них дела об исключении из партии являлись личной инициативой Буланова, а самостоятельный выход из партии заключался в «нездоровой ситуации» в руководстве обкома. Сам первый секретарь региональной КПРФ заявил, что бывшие коммунисты вывели на передний план свои эмоции и обиды, а решения партии принимались «всегда в интересах большинства».