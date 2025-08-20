Первый проректор КГТУ назначена врио руководителя университета

Изображение: скриншот сайта Калининградского государственного технического университета
Первый проректор Калининградского государственного технического университета Оксана Огий стала временно исполняющим обязанности руководителя вуза. Информация об этом размещена на сайте учебного заведения.

Она является кандидатом социологических наук. Данных Владимира Волкогона в разделе руководства университета нет.

О намерении Росрыболовства провести в КГТУ конкурс на должность ректора стало известно в июне. Председатель профильного комитета областного Заксобрания Валерий Губаров пояснил, что агентство обратилось в региональный парламент с просьбой включить в состав аттестационной комиссии своего представителя. В неё вошёл сам Губаров. Rugrad со ссылкой на депутата пишет, что аттестационная комиссия уже подвела итоги и «новым ректором будет мужчина».

Пост ректора КГТУ с января 2012 года занимает Владимир Волкогон. До этого он с 2008-го руководил Балтийской государственной академией, а до работы БГА был начальником Калининградского морского рыбопромышленного колледжа.

