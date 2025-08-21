В Калининградском перинатальном центре зафиксировали рост числа двойняшек

В первом полугодии 2025 года в Калининградском перинатальном центре родилось 38 двоен — на четыре больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом случаи рождения тройняшек не зарегистрированы, как и в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Всего за первое полугодие 2025 года в перинатальном центре на свет появилось 1793 ребёнка, что на 15,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда родился 1551 новорождённый. Среди рождённых за первые шесть месяцев 2025 года 931 мальчик и 862 девочки.

В 2024 году Калининградская область вышла из негативной динамики по рождаемости и вошла в число 18 регионов, где этот показатель вырос.