Губернатор поручил модернизировать в новом учебном году не меньше школ, чем в текущем

В новом учебном году в Калининградской области должно быть модернизировано не меньше школ, чем в текущем. Объём финансирования образования власти планируют сохранить. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных во время рабочего выезда по школам в среду, 20 августа.

«В прошлом году, в сентябре, я говорил о том, что мы выделим больше средств на то, чтобы модернизировать систему образования. И вот мы по сравнению с предыдущим 2023 годом в 2024−2025 году выделили 1 миллиард рублей, и мы видим результат. У нас 3 новые школы построены, в 6 капитальный ремонт будет проведён, ну и в 41 школе — текущий ремонт. Мы готовимся сейчас к новому бюджетному процессу, и я поставил задачу заместителю министра образования о том, чтобы подготовили план не менее, чем в прошлом году, на строительство и модернизацию, капитальный ремонт школ», — сказал глава региона.

Особенно много объектов, требующих внимания, в Калининграде, однако это не значит, что все средства получит областной центр, добавил губернатор: «По области в целом уже ситуация выравнивается, но порядка, наверное, ещё 20−30% школ нам нужно приводить в порядок, поэтому, как и говорил, будем двигаться дальше, но с равномерным развитием».

В 2025 году в регионе капитально ремонтируются и оснащаются оборудованием школы № 1 в Гвардейске, № 4 и 12 в Калининграде, № 4 в Балтийске, школа посёлка Васильково Гурьевского округа, лицей № 7 в Черняховске.