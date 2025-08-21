В Калининграде экс-сотруднице банка вынесен приговор за мошенничество со счетами

В Калининграде 35-летняя жительница области, ранее работавшая в банке, признана виновной в мошенничестве с банковскими счетами клиентки. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Будучи главным менеджером отдела продаж банковского в Калининграде, обвиняемая установила доверительные отношения с клиенткой. Зная о наличии на ее счетах крупной суммы, злоумышленница убедила женщину, что по доверенности может помочь разместить ее деньги на банковский вклад под более высокий процент. При этом на тот момент обвиняемая уже не работала в банке. Получив от калининградки доверенность, злоумышленница сняла с ее счетов деньги в сумме 4 733 559 рублей 69 копеек и потратила на личные нужды.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд квалифицировал действия подсудимой по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое в особо крупном размере, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима. При этом осужденной предоставлена отсрочка от реального отбывания наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.