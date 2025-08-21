На осенне-зимний период меняется расписание поездов Калининград — Чернышевское

Периодичность курсирования пригородных поездов на маршруте Калининград — Чернышевское изменяется на осенне-зимний период. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

«Так, вечерний пригородный поезд сообщением Калининград — Чернышевское, отправляющийся с Южного вокзала в 18:23, будет курсировать только по рабочим дням. Утренний пригородный поезд сообщением Чернышевское — Калининград (отправлением в 7:15), назначенный на летний период по выходным дням, будет отменен», — говорится в сообщении.

Изменения будут внесены с 1 сентября.

