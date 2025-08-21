Областная таможня изъяла у иностранца 10 баллистических шлемов

Все новости по теме: Таможня

При въезде в Калининградскую область региональная таможня изъяла у гражданина Латвии 10 баллистических шлемов. Об этом сообщило отделение по связям с общественностью ведомства.

Отмечается, что иностранец ехал из Польши в Россию на личном транспорте. В таможенной декларации он указал, что 10 пластмассовых тактических шлемов массой в 15 кг и стоимостью в 400 евро. Во время досмотра таможенники обнаружили зелёные шлемы с тактильными ремешками, произведённые в Германии. Гражданин Латвии пояснил, что приобрёл их для личного пользования.

«Товары были направлены на таможенную экспертизу, в результате которой выяснилось, что предметы являются баллистическими защитными шлемами, рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона рублей. Они относятся к продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляется по генеральным лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Калининградская таможня отметила, что после экспертизы шлемы изъяли. На иностранца возбудили административное дело за несоблюдение запретов и ограничений. Оно передано в суд.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter