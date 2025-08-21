Областная таможня изъяла у иностранца 10 баллистических шлемов

При въезде в Калининградскую область региональная таможня изъяла у гражданина Латвии 10 баллистических шлемов. Об этом сообщило отделение по связям с общественностью ведомства.

Отмечается, что иностранец ехал из Польши в Россию на личном транспорте. В таможенной декларации он указал, что 10 пластмассовых тактических шлемов массой в 15 кг и стоимостью в 400 евро. Во время досмотра таможенники обнаружили зелёные шлемы с тактильными ремешками, произведённые в Германии. Гражданин Латвии пояснил, что приобрёл их для личного пользования.

«Товары были направлены на таможенную экспертизу, в результате которой выяснилось, что предметы являются баллистическими защитными шлемами, рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона рублей. Они относятся к продукции военного назначения, ввоз и вывоз которой осуществляется по генеральным лицензиям, выдаваемым Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Калининградская таможня отметила, что после экспертизы шлемы изъяли. На иностранца возбудили административное дело за несоблюдение запретов и ограничений. Оно передано в суд.