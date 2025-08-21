В России планируют создать комиссию по защите чести и достоинства педагогов

Министерство просвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. Такие комиссии помогут оказывать помощь и поддержку учителям на местах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах», — сказал Кравцов и поделился планами по созданию в рамках министерства совета по обеспечению интересов педагогов. По его словам, все учителя смогут обращаться в ведомство по любым волнующим их вопросам.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова («Новые люди») направила министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением разработать методические рекомендации по оценке контента учителей в соцсетях и ввести временный запрет на увольнение педагогов за личные публикации без экспертизы. Скрозникова отметила, что зачастую поводом к увольнению становятся жалобы третьих лиц на частные публикации педагогов, размещенные вне рамок профдеятельности и вне рабочего времени. Публикации при этом не содержат противоправного контента.

