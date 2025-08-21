Губернатор поручил разработать предложения по ограничению скорости самокатов

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил региональному министерству цифровых технологий и связи разработать предложения по ограничению скорости прокатных и личных электросамокатов в городе. Распоряжение он сделал в ходе совещания в областном правительстве.

На мероприятии присутствовали представители регионального следственного комитета, прокуратуры, ГИБДД и трёх шеринг-компаний. Глава администрации Калининграда Елена Дятлова пояснила, что в в 2025 году в муниципалитете выросло количество ДТП с участием электросамокатов. При этом арендные СИМ были лишь в ⅓ происшествий. Она также пояснила, что в течение года шеринг-компании подписали с администрацией Калининграда соглашение об ограничении скорости до 20 км/ч. В некоторых местах движение снижено до 15 км/ч. При этом к частным самокатам эти решения не относятся.

Беспрозванных поручил представителям контролирующих ведомств и специалистам регионального минцифры две недели на разработку предложений о том, как можно принудить владельцев электросамокатов регистрировать свои СИМ, а их производителей ещё в момент продажи ставить в самокат ограничение по скорости.

«А представителей прокатных компаний попрошу рассмотреть вопросы увеличения штрафов за нарушения, в том числе передачу самокату несовершеннолетним и парковку в неположенном месте», — заявил глава региона.

Напомним, правительство области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся регулирования деятельности электросамокатов, сообщили, что разрабатывают план по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы региона.

И. о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров в ходе брифинга 25 июля отметил, что по электросамокатам в Калининграде и области необходимо принять взвешенное решение, которое помогло бы сократить число аварий с тяжелыми последствиями и уйти от полного запрета средств индивидуальной мобильности.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии заявил, что областные власти рассматривают возможность ограничения движения электросамокатов в отдельных районах Калининграда и области.

Согласно данным автоматизированной информационно-управляющей системы Госавтоинспекции, за полгода на территории Калининградской области зарегистрировано 57 ДТП с участием СИМ, из них 43 — с пострадавшими, ранения получили 44 человека, в том числе 10 детей в возрасте до 16 лет.