Астахова: полигон ТБО в Круглово рекультивируют не раньше 2030 года

Полигон ТБО в Круглово, высота которого уже превысила 40 метров, всё ещё имеет технические возможности по приёму отходов, а его рекультивация пройдёт не ранее 2030 года. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова во время совместного выезда на полигон с главой федерального Минприроды Александром Козловым и губернатором Алексеем Беспрозванных.

«То, что мы наблюдаем, это отметка сорока где-то метров в высоту, часть захватки, на которой обозримое скопление мусора за три месяца, — объяснила Астахова. — Дальше это трамбуется и превращается в точку с высотной отметкой, как у захватки рядом. Мы видим, что путём захваток ещё можно работать технически, то есть возможность вместимости здесь есть. Но проектных мощностей на данном полигоне нет».

Далее Астахова сообщила, что по полигону в Круглово есть решение суда, которое вынуждает остановить эксплуатацию полигона. При этом минприроды подало апелляцию, чтобы доказать, что возможность физического захоронения отходов всё ещё сохраняется.

Далее Астахова пояснила, что на рекультивацию полигона бюджет должен будет потратить от 2,5 до 3,5 млрд рублей

«Вы знаете, что на уровне федерального Правительства была создана корпорация „Российский экологический оператор“, и на уровне Правительства было принято решение и с Дмитрием Патрушевым согласовано, что „Российский экологический оператор“ будет заходить в эти компании и участвовать в прямом решении, чтобы помогать вместе с региональными командами наводить порядок. Это не рекомендации и консалтинг, а на месте руками, головой и деньгами, что тоже немаловажно, участвовать в решении этих проблем», — сообщил, выслушав доклад, министр Козлов.

«У нас уже дорожная карта прописана с министерством», — вступил в беседу Беспрозванных.

«Дорожная карта — это хорошо. А когда этого не будет?» — министр указал на гору полигона.

«К 2030 году, — ответила Астахова. — За деньгами приедем в 2028 году, когда будет проектное решение, прошедшее экспертизу».

«Деньгами я вас поддержу», — ответил Козлов.

«С ППК „РЭО“ мы каждый день на связи, — добавила Астахова. — Так как они нас консультируют со своим положительным опытом, наработанным в РФ, у нас всё сложится».