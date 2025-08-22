Министр — о полигоне в Круглово: «Народ у нас терпеливый, когда понимает, ради чего»

К рекультивации полигона в Круглово Зеленоградского округа потребуется от 2,5 до 3,5 млрд рублей, но начнётся она, как сообщила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова, не раньше 2030 года. В свою очередь глава федерального Минприроды Александр Козлов потребовал, чтобы региональные власти объяснили жителям ближайших к полигону населённых пунктов, ради чего им приходится ждать ещё несколько лет.

«Людям нужен ответ, что будет дальше. То, что сейчас, всем уже ясно и понятно, — сообщил министр, указывая на 40-метровую гору полигона. — Народ у нас терпеливый, но терпит, когда понимает, для чего. Нам нужно объяснить, что если вы здесь за несколько лет наведёте порядок, тогда и контроль должен быть, как этот порядок будет наводиться. А то потом, знаете, напринимали решений, дошли до определённой стадии, а потом: „Ой, извините, мы ошиблись“. И еще на пару лет пошли в другую сторону. Этого быть не должно».

Кроме того, Козлов отметил, что в регионе нужно вводить более глубокую сортировку и переработку отходов.

«У нас есть поручение Правительства, связанное с экономикой замкнутого цикла, это когда из мусора можно делать вторичный оборот. Многие фракции мусора, который мы с вами наблюдаем, а это тысячи тонн, это товарное сырьё. Законодательная база вся принята, которая бы позволяла это использовать вторично. Можно компостирование применять или в строительстве дорог использовать, а не доставать новые ресурсы из земли», — добавил министр.