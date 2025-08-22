Против «Каупа» завели дело о пропаганде нетрадиционных отношений из-за фотозоны

Против КРОО «Центр исторической реконструкции „Кауп“» завели дело по ст.6.21 ч.1 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Соответствующая информация содержится на сайте суда Зеленоградского района. В администрации «Каупа» «Новому Калининграду» пояснили, что протокол составили из-за шуточной фотозоны, установленной арендатором площадки. В сделанном на ней фото полиция усмотрела пропаганду нетрадиционных отношений.

«Основной деятельностью организации является развитие и проведение мероприятий в сфере исторической реконструкции раннего средневековья. На территории поселения „Кауп“ в 2025 году проводилось мероприятие „От заката до рассвета“ (18+), организатором которого выступал индивидуальный предприниматель, арендовавший площадку на основании договора, — сообщили в Центре исторической реконструкции. — В рамках указанного мероприятия арендатором была установлена фотозона „БДСМная“, представленная в рекламных материалах и на отдельном сайте „Ночной Кауп“. По данным арендатора, данная фотозона носила шуточный развлекательный характер, не имела отношения к пропаганде ЛГБТ** (движение признано экстремистским и запрещено в России)».

В организации отметили, что КРОО ЦИР «Кауп» не являлась организатором мероприятия, данный факт подтверждён самим арендатором (соответствующее заявление приобщено к материалам дела). «Несмотря на это следователем МВД был составлен протокол в отношении организации и направлен в суд, — рассказали в КРОО. — ЦИР „Кауп“ будет отстаивать свою правовую позицию, подчёркивая, что организация не является субъектом, ответственным за проведение мероприятия „От заката до рассвета“; содержание рекламных материалов и фотозоны являлось инициативой арендатора и не связано с деятельностью КРОО ЦИР „Кауп“; фотозона, как утверждает арендатор, носила исключительно шуточный характер и не содержала элементов запрещенного в РФ движения, признанного экстремистским».

КРОО ЦИР «Кауп» продолжает свою основную деятельность, направленную на сохранение и популяризацию исторического наследия Калининградской области и культуры раннего средневековья, добавили в организации.

На сайте «Ночной Кауп» указано, что в рамках «огненной вечеринки „От заката до рассвета“» под открытым небом «Кауп» «открывает свои двери и погружает в атмосферу легендарного фильма Роберта Родригеса, где отдыхают брутальные байкеры и танцуют соблазнительные вампирши». Мероприятие имеет возрастное ограничение «18+».

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.